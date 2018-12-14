ساري يفتح باب الرحيل أمام مدافع تشيلسي :

كشف الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب نادي تشلسي رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن المستوى الفني لقلب دفاعه غاري كاهيل لا يخوله البقاء في تشكيلته، فاتحا الباب أمام تركه النادي اللندني في فترة الانتقالات الشتوية.



وقال ساري قبل مواجهة فريق فيدي المجري الخميس في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”: “أحترمه كثيرا لأنه فاز بكل شيء مع هذا النادي، لكن علي أن أقوم بعملي”.

وتابع عن قائد الفريق الذي خاض 21 دقيقة فقط هذا الموسم في الدوري “في كل مباراة علي الاختيار. بالنسبة لي ليس ممكنا أن أضعه على مقاعد البدلاء. ربما هو الأفضل (من بين مدافعي تشلسي) داخل المنطقة، لكن على مدافعينا لعب 100 أو 110 كرات في المباراة، لذا أنا بحاجة لمدافعين تقنيين جدا”.

وكان كاهيل (32 عاما)، القادم إلى تشلسي من بولتون عام 2012، أقر في سبتمبر الماضي إنه يميل إلى الرحيل عن تشلسي في فترة الانتقالات المقبلة في كانون جانفي بحال عدم فرض نفسه في تشكيلة تشلسي.

وتابع ساري الذي دفع بالدنماركي أندرياس كريستنسن ليكون بديلا للبرازيلي دافيد لويز والألماني أنتونو روديجر في قلب الدفاع “هذا ليس قراري (رحيله)، يتعلق الأمر به وبالنادي. هو في العام الأخير من عقده، عليه أن يقرر بين التجديد أو الانتقال لناد آخر”.

وأردف قائلا “بالنسبة للاعبين فوق سن الثلاثين، يقدم النادي لهم عقدا لسنة واحدة. إذا كان يملك عقدا لثلاث سنوات (في ناد آخر) يمكنه بالطبع اختيار شيء ما. لا يعتمد الأمر إذا كنت عاطفيا أم لا”.