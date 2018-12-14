سليماني يفضل الانتقال إلى سبورتينغ لشبونة :

كشف موقع “سبور أونيديبي” التركي، أن إسلام سليماني لاعب فينرباتشي يصر على الانتقال للوجهة التي يختارها هو، الموقع السابق قال أن إسلام مقترح على عدة أندية أبرزها فولهام وأيضا سبورتينغ لشبونة، حيث يرى أن عودته للبرتغال ستكون في صالحه أكثر، الدولي الجزائري أصر في وقت سباق على العودة لسبورتينغ لكن إدارة ناديه ليستر سيتي رفضت إعارته إلى هناك إعارة جافة وأصرت على الاستفادة ليأتي نادي فينرباتشي ويلبي مطالبها ويفسد مخططات إسلام .

المدير الرياضي لسبورتينغ فيرنانداس يكون قد اتصل به

تفضيل سليماني لسبورتينغ يبدو عاديا وليس بالأمر المفاجئ، وإسلام سيفعل ذلك حتى من دون أن يتقدم ناديه السابق بعرض، لكن الموقع السابق قال أن سليماني يملك ضمانات للانتقال للبرتغال هذه المرة، حيث اتصل به المدير الرياضي لسبورتينغ فيرنانداس فريديريكو وربما يكون قد أقنعه بقبول العرض، يشار على أن سبورتينغ يحاول استعادة سليماني منذ رحيله في 2016، فرغم رحيله بملغ كبير إلا أن النادي عجز عن تعويضه لحد الساعة.

دخول سيلتيك غلاسكو على الخط لن يغير الكثير من الأمور

وكما توقعنا سابقا، فإن الأندية ستصطف على باب إدارة فينرباتشي من أجل إقناع سليماني وذلك مع حلول الميركاتو الشتوي، التقارير البريطانية كشفت أن نادي سيلتيك غلاسكو متصدر الدوري الأسكتلندي يرغب هو الآخر في ضم سليماني، حيث لم يتمكن من تعويض رحيل الفرنسي موسى ديمبيلي الذي انتقل لليون نهاية الموسم الماضي، لكن رغم أن سيلتيك ناد أوروبي محترم وسيضمن لإسلام الألقاب بشكل شبه رسمي، إلا أن سليماني سيفضل العودة لناديه السابق سبورتنيغ لشبونة الذي سيعيده للأيام الخوالي.

بورقعة-ع

مرتبط