سيناريو إنتقامي في قرعة دوري الأبطال يحفز الكتلان!

يتطلع لاعبو برشلونة الإسباني للحصول على فرصة للانتقام خلال قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تقام يوم الإثنين المقبل.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن لاعبي الفريق الكتالوني يريدون مواجهة روما في ثمن نهائي دوري الأبطال للانتقام من الفريق الذي أطاح بالبارسا من ربع نهائي النسخة الماضية، قبل مواصلة المسيرة نحو حصد لقب البطولة الغائبة عن الفريق في المواسم الماضية.

ورغم أن الفرق المتأهلة من موقع الصدارة إلى ثمن النهائي، تنظر إلى شالكه الألماني كأفضل الخصوم الممكنة في الدور القادم، إلا أنه في برشلونة يريدون مواجهة ذئاب العاصمة الإيطالية.

ويرى لاعبو برشلونة أن مواجهة روما في الدور القادم ستكون دافعًا إضافيًا للفريق من أجل الوصول إلى ربع النهائي، خاصة أن البارسا ما يزال يعاني مرارة ما حدث بالموسم الماضي والخروج المفاجئ من دوري الأبطال، خاصة بعد فوز الفريق الكتالوني 4-1 في مباراة الذهاب بالكامب نو.

وسئل جوردي ألبا، ظهير أيسر برشلونة، عن أي الفرق التي يفضل مواجهتها شالكه أم روما، لكنه أكد أن كل الفرق المتأهلة جيدة وستكون خصوم قوية.