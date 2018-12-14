عرض مانشستر يونايتد الخرافي يقرب دي خيا من التجديد!

يستعد الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، للتوقيع على عقد جديد مع ناديه الإنجليزي، والبقاء لفترة أطول في صفوف الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن اللاعب الإسباني دخل في محادثات مع إدارة النادي الإنجليزي، بشأن تمديد عقده، وأخبر اللاعبين في النادي، أنه قريب من الموافقة على العقد الجديد.

وأضافت أن مانشستر يونايتد يريد أن يجعل الإسباني أكثر الحراس أجرًا في العالم، حيث يريد منحه راتبا خرافيا يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يحصل حاليًا على 200 ألف فقط.

وينتهي عقد دي خيا في نهاية الموسم المقبل، بعد فعل مانشستر يونايتد مؤخرًا، خيار العام الإضافي في عقد اللاعب.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الحصول على الإسباني، وكان على استعداد لتقديم 60 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل.