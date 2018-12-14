غوارديولا يتصدر قائمة أشهر مدربي العالم ومورينيو يغيب :

تصدر الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر يونايتد، والإيطالي ماسيمليانو أليغري (جوفنتوس) والأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد) قائمة المدربين الأكثر شهرة، وفقا لدراسة أجرتها الشركة الاستشارية المتخصصة في الاتصالات والعلاقات العامة لنخبة الرياضيين “Comunicar es Ganar”.

وجاء غوارديولا في صدارة الترتيب بحصوله على 82.6 نقطة في هذه الدراسة التي تستند في تقييمها للنتائج الرياضية وقدرة المدرب على القيادة، عقب المقارنة بين 90 مديرًا فنيا من الصف الأول بأندية أوروبية ومنتخبات دولية.

وفي المرتبة الثانية، جاء أليغري برصيد 79.6 نقطة، يليه في المركز الثالث بـ73.1 نقطة الأرجنتيني سيميوني الذي يتصدر مدربي الدوري الإسباني في هذه القائمة.

وتستكمل قائمة الـ10 الأوائل بكل من الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، والإيطالي كارلو أنشيلوتي (نابولي)، والإسباني: إرنستو فالفيردي (برشلونة) وأوناي إيمري (آرسنال) وروبرتو مارتينيز (منتخب بلجيكا)، والألماني توماس توخيل (باريس سان جيرمان).

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أشهر الغائبين عن قائمة الـ10 الأوائل.