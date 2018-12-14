غوارديولا يقلل من شأن غياب محرز عن لقاء دوري الأبطال :

غاب لاعب الخضر رياض محرز عن آخر لقاءات فريقه مانشستر سيتي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث فضل المدرب بيب غوارديولا إبقاءه على الدكة طيلة التسعين دقيقة وهذا لعدم أهمية اللقاء، حيث كان السيتي قد ضمن التأهل وكان يكفيه فقط التعادل لضمان المركز الأول، غياب لاعب الخضر رياض محرز كان محور بعض أسئلة الصحفيين الإنجليز في الندوة التي أعقبت اللقاء، مدرب السيتي أجاب بهدوء عن هذه الأسئلة، حيث قال أن شهر ديسمبر الحالي شهر يعج باللقاءات وكان من الواجب عليه القيام بمبدأ المداورة ومحرز سيعود للظهور في اللقاءات المقبلة، المتتبع لمحرز يدرك جيدا أنه يشارك دائما في اللقاءات الصعبة أما اللقاءات السهلة فدائما ما يغيب عنها.

بورقعة-ع

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