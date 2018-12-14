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كارفاخال يشكر إيسكو بسبب واقعة شارة القيادة :

14 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 28 زيارة

شكر الإسباني داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، زميله في الفريق، إيسكو ألاركون، على لفتته الجميلة يوم الأربعاء الماضي، في مباراة سسكا موسكو، بدوري أبطال أوروبا.

وقال كارفخال في تصريحات للقناة الرسمية لريال مدريد: “كان من الرائع أن أكون قائدًا أمام سسكا موسكو، أنا متحمس وأشعر بالفخر والامتياز لارتداء شارة القيادة”.

وأضاف: “أشكر إيسكو لأنه من فعل ذلك، أمام مليلية كان القائد، وأخبرني أنه سيعطيني الشارة في المرة القادمة لو تكرر الأمر، أود أن أشكره على ذلك”.

وأثارت شارة القيادة في تلك المباراة جدلًا، بعد أن رفض ايسكو استلامها من مارسيلو، وطالبه بمنحها لكارفخال.

وعن المباراة المقبلة للفريق في الدوري أمام رايو فايكانو، قال كارفاخال: “نريد الفوز ونركز على العمل، نسعى للفوز بالألقاب وأن نكون في كل المسابقات في شهر مارس المقبل”.

وتابع “لقد تأهلنا في دوري الأبطال، ونحن بفارق بضع نقاط عن المتصدر في الدوري، ووصلنا للمرحلة المقبلة من الكأس، والآن علينا لعب مباراة الدوري، ثم محاولة الفوز بكأس العالم للأندية”.

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