لماذا تراجع المغرب عن الترشح لتنظيم كان 2019؟

أحدث قرار وزارة الشباب والرياضية المغربية بعدم الترشح رسميا لاحتضان كان 2019 حالة من الجدل وسط الشارع المغربي نفسه وحتى الإفريقي، حيث كان الكل يرشح المغرب لاحتضان الحدث العرس الكروي، وهي التي تملك كل الإمكانيات والمقومات اللازمة لاستقبال 24 منتخبا إفريقيا، دون نسيان علاقتها القوية مع رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد والدور الكبير التي لعبته في الكواليس لنزع التنظيم من الكاميرون بفضل العلاقة القوية جدا للجامعة المغربية مع الاتحاديات الإفريقية القوية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول تراجع الجيران عن الترشح.

القرار سياسي ولقجع لم يكن يعلم

وبحسب الإعلام المغربي، فإن رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع الذي قام بعمل كبير في العلن والسر لدفع الكاف لسحب التنظيم من الكاميرون وقام حتى بتشكيل لجنة تنظيم الكان من خلال اختيار المدن التي ستستضيف الدورة وضبط كل الأمور الخاصة لإنجاح الكان، قبل أن يتفاجأ بقرار الوزير الذي هو طبعا منفذ لأوامر الملك محمد الخامس ولم يكن ينتظر هذه الخرجة التي هدمت كل ما بناه في السنوات الأخيرة.

الاتهامات التي لاحقت المغرب وراء القرار

رغم انه لا يوجد أي دليل على تورط المغرب في الإطاحة بالكاميرون ودفع الكاف لسحب الاستضافة منها، إلا أن الاتهامات التي لاحقتها من كل البلدان الإفريقية جعلت مكانتها في القارة تتدهور وصورتها اسودت عند الأفارقة ، وهو ما لا يحبه الملك الذي يناضل من أجل ربط علاقات قوية جدا مع الأفارقة على الصعيد السياسي وهو العائد مؤخرا فقط إلى الاتحاد الإفريقي ومثل هذه الاتهامات قد تعيد حسابات من تجمعهم به علاقات تتعدى الجانب الرياضي.

التضحية بالكان أحسن من إفساد العلاقة مع عدة دول

أدت بعض الأطراف أن السبب الرئيسي حول تراجع المغرب عن الترشح وهو الذي كان الأوفر حظا في خلافة الكاميرون، هو تضرر سمعة المغرب على المستوى الإفريقي، وهو الذي يملك علاقات قوية جدا من الجانب السياسي والاقتصادي مع عدة بلدان في القارة ومن بينها الكاميرون والسلطات في المغرب حسبتها جيدا عندما قررت التضحية بالكان وعوائدها المالية المؤقتة والاستفادة من عائدات تجارية بانتظام، دون نسيان تموقع المغرب في القارة بعد عودته للاتحاد الإفريقي.

ب-بكوش

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