ليوناردو :”لقد أقصي ميلان بشكل غير عادل”

شن ليوناردو، المدير الرياضي لنادي ميلان، هجومًا على التحكيم عقب خسارة فريقه أمام أولمبياكوس بنتيجة (3-1)، أمس الخميس، والتي تسببت في توديع الروسونيري لمنافسات الدوري الأوروبي من دور المجموعات.

وقال ليوناردو، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “لقد خرجنا من الدوري الأوروبي بسبب سلسلة من أخطاء الحكم، لقد احتسب ركلة جزاء غير صحيحة”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، الهدف الأول لأولمبياكوس جاء من خطأ عليهم، هناك حاجة إلى تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الأوروبي”.

وتابع: “في كل مرة كنا نصرخ بسبب التحكيم، كانت هناك أصوات تزعجنا بأن هذا يعارض القوانين. لقد أقصي ميلان بشكل غير عادل”.

وتأهل فريق ريال بيتيس كمتصدر للمجموعة السادسة في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، رفقة أولمبياكوس اليوناني (الوصيف) برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن ميلان (الثالث).