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مبولحي يتألق ويقود الاتفاق لتحقيق الفوز

14 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 91 زيارة

استطاع نادي الاتفاق العودة لسكة الانتصارات بعد أن أطاح بخصمه الوحدة عشية أمس الخميس في الدوري السعودي، اللقاء انتهى بفوز رفقاء رايس وهاب مبولحي بهدفين لهدف، فرغم تأخرهم في الشوط الأول، فقد تمكنوا من قلب النتيجة في الثاني، بطل اللقاء وككل مرة كان الدولي الجزائري، حيث تفنن في إنقاذ فريقه في كل مرة من كرات خطيرة حتى أن الكثير من الأنصار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي نصبوه رجلا للقاء، هذا واستعاد مبولحي ثقته بنفسه بعد سلسلة المشاكل التي حدثت له بسبب رحيل المدرب، وما نسب إليه، بالإضافة إلى الهزائم الكثيرة التي مني بها الفريق .
ب-ب

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