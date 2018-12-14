مصر تترشح رسميا لاحتضان كان 2019 :

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ترشح بلاده رسميا لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2019 التي سحبت استضافتها مؤخرا من الكاميرون لعدم جاهزيتها لموعد جوان القادم، وبدعم رئيس مصر السيسي الذي منح الضوء الأخضر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي من أجل التنسيق مع رئيس الاتحاد أبوريدة والترشح بشكل رسمي لاحتضان الحدث الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، وهو ماتم أمس لتكون بذلك مصر في أحسن رواق والمرشح الأوفر حظا للظفر بالكان.

قرار المغرب بعدم الترشح شجع الجانب المصري

قبل أيام فقط، أكد رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة في تصريحات إعلامية أن بلاده لن تترشح لاحتضان كان 2019 ولن تكون منافسا للمغرب، بل ستقوم بدعمه بالرغم من أن وزيره عبّر عن رغبة بلاده في التنظيم من قبل، لكن وبقرار المملكة أول أمس بعدم الترشح رسميا، سارع الأشقاء في مصر لإعلان ترشحهم لاحتضان العرس الإفريقي وخلافة الكاميرون.

أبوريدة اجتمع برئيس الكاف أمس وأكد ترشح مصر

بحسب الإعلام المصري، فقد كان لرئيس الاتحاد المصري اجتماع مع رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد الذي يزور القاهرة ليومين من أجل حضور بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، وأخبره بتقدم مصر بملف لاحتضان النسخة القادمة من الكان، بالمقابل كان لنائبه أحمد شوبير اجتماع مع وزير الرياضة المصري للتنسيق وإعداد ملف الترشح قبل انقضاء المهلة التي حددتها الكاف بمنتصف ليلة اليوم، لتضبط بذلك كل الأمور في مصر لإقناع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

مصر ستفوز بها ولا دولة بإمكانها منافستها

بترشح مصر لتنظيم أول كان تلعب بمشاركة 24 منتخبا تكون قد ضمنت استضافتها، وهي الجاهزة من جميع الجوانب لإنجاح الحدث الإفريقي، كما أنه بعدم ترشح المغرب وكذلك جنوب إفريقيا أيضا، لن تجد مصر أي منافس لها في القارة السمراء لتحقيق هدف السلطات التي تدعم التنظيم وفي مقدمتهم الرئيس السيسي وهذا ما تريده الكاف التي تبحث عن تطمينات من أعلى هرم في السلطة.

آخر أجل للترشيحات اليوم وحديث عن ترشح إثيوبيا وغانا

رغم أنه لا يوجد أي بيان رسمي من الكاف حتى الآن بشأن هوية البلدان المرشحة لاحتضان العرس الإفريقي صيف 2019، إلا أن تقارير إعلامية مصرية وبحسب مصادرها من داخل مبنى الكاف في القاهرة، أكدت على ترشح كل من إثيوبيا وغانا لتعويض الكاميرون، في انتظار تأكيد ذلك من هيئة الملغاشي، ومع ترشح هذين البلدين ستكون مصر في أحسن رواق لتنظيم الكان بما أن منافسيها لا يملكان مقوماتها، لكن يبقى كل شيء واردا في القارة السمراء وبالضبط في الكاف التي عودتنا على مفاجآت بالجملة.

ب-بكوش

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