مورينيو: سنقاتل للفوز على ليفربول في أنفيلد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه سيذهب من أجل الفوز على ليفربول، الأحد المقبل، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريميرليغ.

وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول: “الوحيدان اللذان كانا لائقين للعب ولم يسافرا معنا إلى فالنسيا هما دي خيا وماتيتش، حيث كان لدى كل لاعب سبب للبقاء، أما البقية فكانوا يعانون من مشاكل”.

وأضاف: “دي خيا لعب كل دقيقة وهو يحتاج لراحة ذهنية، ماتيتش لعب كثيرًا ويحتاج لبعض الراحة الجسدية، آمل أن نتمكن من الحصول على أخبار إيجابية غدًا، لكن الوضع ليس سهلًا”.

وعن المواجهة أمام الريدز، قال مورينيو: “سوف أحاول مثلما أفعل دائمًا، وأريد أن يمتلك الفريق نفس رغبتي وطموحي وثقتي، نعرف أننا سنلعب أمام المتصدر وأمام فريق صاحب مستوى عالٍ، لكننا نملك الجودة ولدينا إمكانات جيدة بالرغم من المشاكل التي نواجهها والشكوك حول اختيار التشكيلة”.

وتابع: “سوف نخوض المباراة باللاعبين المتاحين، ولدينا أسلوبنا وفريقنا الذي سيذهب إلى أنفيلد للقتال من أجل الفوز”.

وحول أهمية الألقاب لفريق ليفربول، رد مدرب مان يونايتد: “أعتقد أن الألقاب مهمة خاصة عندما يكون لديك القدرة على القتال من أجل الفوز بها. كلوب قال إن هدفهم هو الفوز بالدوري، الأمر لا يتعلق بما أنفقوه في الصيف، بل يدور حول الكثير من الأشياء”.

واختتم: “القتال والفوز بالألقاب لا يعتمد فقط على إنفاق المال وتعزيز الفريق، كرة القدم أكثر من ذلك، إن الأمر مثل المنزل فهو لا يقتصر على شراء الأثاث فقط”.