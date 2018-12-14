وناس خارج قائمة المسرحين في نابولي :

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس، أن إدارة نادي نابولي أعدت قائمة اللاعبين التي ستسرحهم في جانفي المقبل، القائمة عرفت تواجد اسمين ( من دون احتساب اللاعبين الشباب) ويتعلق الأمر بكل من دياوارا الذي لم يجد ضالته مع أنشيلوتي وأيضا الألباني هيساي في مفاجئة مدوية، القائمة بذلك عرفت غياب لاعب الخضر آدم وناس الذي كان مرشحا بقوة للرحيل لأحد الأندية التي تطلبه على شكل إعارة، إضافة لوناس فقد عرفت القائمة أيضا غياب الجزائري الآخر فوزي غلام الذي سيستمر بكل تأكيد رغم ورود بعض الأخبار هنا وهناك عن إمكانية بيع عقده لأحد كبار أوروبا .

هو من رفض الرحيل لأنه يصرّ على إثبات ذاته

دائما مع الإعلام الإيطالي، فقد أكد موقع “أريا نابولي” المحسوب على نادي الجنوب أن بقاء وناس لم يكن برغبة الإدارة وحسب بل أيضا من اللاعب، فرغم أنه كان مرشحا للرحيل لأنه يرفض البقاء في الدكة، إلا أن وناس غير رأيه وقرر البقاء وإثبات ذاته، كيف لا وهو من رأى النور أخيرا في لقاء فروسينيوني، وناس أدرك بعد أدائه في هذا اللقاء أنه قادر على إزاحة الإسباني كاليخون خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من الأنصار والمدرب وحتى الإدارة، هذا وترفض إدارة نابولي إعارة وناس الذي ترى فيه مستقبل النادي لكنها كانت تحت ضغطه بما أنه يصر على اللعب أو الرحيل .

الأمر لم ينته والأندية الراغبة في ضمه مازالت تضغط

ورغم تأكيدات الموقع السابق ببقاء وناس، إلا أن الأمور لم تنته ولن تنتهي قبل غلق باب الانتقالات في اليوم الأخير من شهر جانفي الداخل، أندية كثيرة ترغب في التعاقد مع وناس لن تكف عن ضغطها حتى الأخير، وهو ما قد يسهم في تغيير الدولي الجزائري لرأيه وربما يختار اللعب في فريق متواضع على البقاء في دكة فريق قوي، وناس يعلم أن الموسم الحالي سينتهي بمنافسة كأس إفريقيا ويعرف أيضا أن عدم مشاركته ربما يفضي لنزع اسمه من قائمة المسافرين، وهو أمر لن يكون في صالحه بالمرة.

وناس بطل دون أن يلعب وأنشيلوتي في ورطة

بعيدا عن مستقبله، وجهت الصحافة الإيطالية نقدا لاذعا لمدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي الذي اتهم بأنه السبب الرئيس في خروج النادي من سباق دوري الأبطال، الصحافة الإيطالية انتقدت كارلو في عديد النقاط، لكن ما يهمنا هو انتقادهم إياه في نقطة عدم إشراك آدم وناس، الكل في إيطاليا كان ينتظر ظهوره بديلا على الأقل بعد مستواه الرائع في لقاء الدوري، لكن أنشيلوتي فاجأ الجميع أو لنقل تحدى الجميع وأشرك كاليخون وحتى بعد أن أثبت الأخير أنه خارج الموضوع أصر على إبقائه وترك القنبلة وناس بعيدا.

بورقعة-ع

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