أجاكس يُمهد الطريق لبرشلونة للانقضاض على دي ليخت في الشتاء :

يقترب نادي أجاكس أمسترادم الهولندي من التعاقد مع مدافع جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، بحسب ما أوردته مصادر صحفية عديدة اليوم السبت.



ووفق ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نقلًا عن قناة “TyC Sports” الأرجنتينية، فإن قلب دفاع فريق بوكا جونيورز، ليساندرو مالاغان، سينتقل إلى الفريق العاصمي الهولندي في الشتاء.

مالاغان (25 عامًا) مُتفتّح بشكل كبير على الانتقال إلى أوروبا ومواصلة مشواره الكروي بالقارة العجوز، حيث ستبلغ قيمة الصقفة قُرابة 10 ملايين يورو، مُقسّمة إلى 6 ملايين للنادي و4 ملايين للاعب ووكيل أعماله بحسب القناة الأرجنتينية.

ويعتبر مالاغان أحد القطع الأساسية لبوكا جونيور هذا الموسم، حيث خاض إياب المباراة النهائية لكأس كوبا ليبرتادورس ضد ريفيربليت التي أقيمت بملعب سانتياغو بيرنابيو قبل أيام.

تأتي هذه الخطوة من النادي الهولندي وسط تنامي الأنباء بضغط برشلونة من أجل الحصول على قلب دفاع أجاكس، ماتياس دي ليخت خلال سوق الشتاء القادم، لترميم الصفوف الخلفية جرّاء إصابة صامويل أومتيتي.

ووضع المدير الرياضي للبلاوغرانا، إيريك أبيدال، اللاعب (19 عامًا) على رأس المطلوبين في الشتاء أو الصيف على حد سواء بعد المستويات المبهرة التي أظهرها مع النادي والمنتخب الهولندي الذي أضحى مدافعه الأساسي رفقة فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول.

ولم يكن دي ليخت الطرف الوحيد في أجاكس المُراد من قبل إدارة برشلونة، حيث يتقاسمه الاهتمام زميله فرانكي دي يونغ الذي يُقدم مردود خُرافي ومُقارب لأسلوب ونهج النادي الكاتالوني وهو ما جعل أبيدال يفكر في تقديم عرض مُوّحد للتعاقد مع الثنائي دفعة واحدة.

برشلونة لم يقدم أي عروض بشكل رسمي بعد، بيد أن أبيدال قام بعقد اجتماع مع وكيل أعمال دي ليخت، مينو رايولا، في امستردام خلال الأشهر الماضية، بينما تحدث بنفسه إلى دي يونغ ونقل إليه رغبة النادي في الاستفادة من خدماته.