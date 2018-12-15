أسطورة البرسا يحلم بإرتداء نجم اللوس بلانكوس لقميص البرسا :

أجرى الأسطورة البرازيلية ريفالدو، لاعب برشلونة الأسبق، والفائز بالكرة الذهبية في عام 1999، مقابلة مع أحد المواقع الرياضية، نقلتها عنه صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي تحدث فيها عن مشكلة ريال مدريد الفنية هذا الموسم، ورغبته في إنتقال أحد لاعبيه إلى برشلونة.

حيث صرح ريفالدو:” إذا سألتني عن ما إذا كنت أرغب في مشاهدة إيسكو يلعب لفريق برشلونة؟ فسأجيبك بأنه بالطبع لاعب ممتاز جدا، وسيكون أمر جيد لكليهما إذا تحقق، ولكنه على أية حال أمر صعب الحدوث على أرض الواقع، فمن المستبعد أن تجد الناديان العملاقان يجلسان على مائدة واحدة للتفاوض حول إنتقال لاعب من أحدهما إلى الآخر “.

وفي تعقيبه حول ردة فعل إيسكو السلبية تجاه جماهير ريال مدريد، بعد إنتهاء مباراته أمام سيسكا موسكو، دافع عنه ريفالدو قائلًا:” إيسكو كان تحت ضغط كبير من الجماهير، التي كانت تضعه تحت الرادار في المباراة، ولكن عليه النظر إلى الأمام دومًا، وعدم الإلتفات إلى الخلف، ونسيان كل هذه الأحداث برمتها”.

وحول رأيه في كيفية خروج الفريق المدريدي من هذه الأزمة التي تعصف به هذا الموسم، أجاب الأسطورة البرازيلية:” في الميركاتو المقبل، من الواضح أن ريال مدريد بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم، يستطيع التهديف بشكل مستمر، خاصةً بعد رحيل رونالدو، فالفريق إفتقد القوة الهجومية، ولا سبيل سوى التدعيم، وتحديدً قبيل بدء الدور التالي من بطولة دوري الأبطال”.

وإنتقل صاحب الكرة الذهبية الأسبق، للحديث حول برشلونة وحظوظه في الدوري الإسباني، وقال :” مع تقديري لفريق ليفانتي وإمكانياته، ولكن لا أراه يشكل أي تهديد لفريق برشلونة، سواء في الليغا أو كأس الملك، وكلماتي هذه نابعة من أن البرسا لديه قوة وأفضلية في اللا ليغا، ويستطيع الفوز باللقب بكل أريحية، ونفس الأمر في كأس الملك، حتى لو إعتمد فالفيردي على طريقة المداورة مع الفريق في المباراتين أو لا”.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه ليفانتي بعد غدٍ الأحد في الجولة السادسة عشر من الليغا، على ملعب الأخير، ثم يعود الفريقان للمواجهة من جديد في مباراتيّ دور الـ 16 من كأس الملك.