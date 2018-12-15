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الاتفاق يواصل تبرئة مبولحي من تهمة إقالة المدرب السابق :

15 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 45 زيارة

أدلى الأمين العام لنادي الاتفاق بتصريحات تكلم فيها عن الشائعات الكثيرة التي انتشرت، وقيل فيها أن مبولحي هو من كان وراء إقالة المدرب، الأمين العام للنادي السعودي نفى ذلك لكنه أكد وجود خلاف بين الرجلين ووصفه بالبسيط وشرحه بقوله ” مبولحي حارس كبير غني عن التعريف ويعد من الأسماء المهمة للفريق، عندما أبلغه راموس مدرب الفريق السابق بأن شارة القيادة ستذهب لزميله السلوفاكي كيش لم يتذمر، بل رحب بذلك، لكن عندما عرضت عليه بعد ذلك رفض لأنه شخص قيادي من الطراز الأول، المشهد بالنسبة له لم يكن واضحا، رفض الشارة لأنه لا يفضل أن يكون خيارا ثانيا، عندما تمت إقالة المدرب عاد لوضعه الطبيعي وحمل مبولحي شارة القيادة ” هذا وكان راموس نفسه اتهم مبولحي صراحة بإقالته، وقال أنه خلق له عدة مشاكل بعد أن سحب منه شارة القائد .
بورقعة-ع

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