بن سبعيني ينصب كأسوأ لاعب في لقاء أستانا :

لم يشفع الفوز المهم الذي حققه نادي ران سهرة الخميس ضد أستانا الكازاخي للاعبه الجزائري رامي بن سبعيني الذي كان هدفا لسهام النقد من الإعلام الفرنسي والتي وجهت له يوم أمس، صحيفة ” ليكيب” وبعد أن ثمنت الفوز والتأهل، قالت أن بن سبعيني لم يكن موفقا بالمرة “مرة أخرى” في مركز الظهير الأيسر وكان أسوأ الحلقات الدفاعية، وكان سببا في ثغرات كثيرة كادت تؤدي لأهداف للفريق الكازاخي الضيف، ورغم أن بن سبعيني لا يبدع في هذا المركز ودائما ما يقدم مستويات كارثية، إلا أن المدرب يصر على إشراكه في مركز الظهير الأيسر، يشار إلى أن بن سبعيني كان يضغط بداية الموسم لإعادته لمركزه الأصلي وهو المحور الدفاعي أو تركه يرحل لناد آخر، لكن إدارة النادي رفضت بيعه ورفضت أيضا تلبية طلبه.

بورقعة-ع

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