بونجاح مرشح لجائزة أبرز شخصية عربية :

لم يمر التألق الكبير للمهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مع ناديه السد القطري محليا وقاريا مرور الكرام سواء على الأندية التي ترغب في التعاقد معه أو المواقع الرياضية والقنوات المتخصصة والعامة في الحديث عنه، ما قدمه ابن وهران جعل قناة “روسيا اليوم” تضعه ضمن قائمة طويلة مرشحة لنيل جائزة أبرز شخصية عربية لعام 2018 بما أنه الهداف الأول على المستوى العالمي برصيد 56 هدفا ويتصدر الاستفتاء المصري محمد صلاح حاليا بنسبة 48 بالمائة، والسوري السومة ثانيا فيما يحتل بونجاح المركز الثالث حاليا.

الإعلام الفرنسي يقربه من مرسيليا

أعدت قناة أر أم سي سبور الفرنسية تقريرا عن ميركاتو نادي مرسيليا الفرنسي عقب لقاءه في الدوري الأوروبي، وأكدت حاجة النادي إلى قلب هجوم حقيقي في ظل العقم الذي يميز الخط الأمامي للنادي الأكثر شعبية في فرنسا وأكدت تواجد الدولي الجزائري بغداد بونجاح على رادار إدارة مرسيليا من أجل التعاقد معه هذا الشتاء، غير أنها أقرت بالقيمة المالية المرتفعة التي يطلبها النادي القطري وهي 15 مليون أورو حسبها ستكون سببا في عدم رؤية هذا المهاجم ضمن صفوفها، مبرزة في الوقت ذاته القيمة الفنية للاعب وقوته الهجومية الكبيرة.

ب-بكوش

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