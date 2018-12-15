جنوب إفريقيا تنافس مصر وتترشح لاحتضان الكان :

أعلنت اتحادية جنوب إفريقيا أمس ترشح بلادها بصفة رسمية لاحتضان كأس أمم إفريقيا في 2019 التي سحبت من الكاميرون والتي ستلعب في الفترة الممتدة بين 15 و13 جويلية، وذلك بحسب الموقع الرسمي للاتحادية التي قام نائب رئيسها بمراسلة الكاف وتأكيد ترشح بلاده لهذا العرس الإفريقي وبذلك يكون بلد نيلسن مانديلا ثاني دولة تترشح رسميا بعد مصر في انتظار ترشح أسماء أخرى، خاصة أن منتصف ليلة أمس كان آخر أجل حدد من قبل الكاف.

بلد جاهز والوحيد الذي نظم المونديال في إفريقيا

بترشح جنوب إفريقيا لاحتضان كان 2019 ستكون بذلك منافسا قويا جدا لمصر وهي التي تملك كل الإمكانيات اللازمة لاحتضان الأفارقة بعد أن نجحت في ذلك خلال نسختي 1996 و2013 دون نسيان أنها البلد الوحيد في القارة السمراء الذي نجح في إقناع الفيفا بتنظيم المونديال وأبهرت العالم كله بما تمتلكه من بنى تحتية وملاعب بمواصفات ومعايير عالمية.

منافس قوي لمصر والكواليس الفاصل بينهما

رغم أنه على الورق تبقى جنوب إفريقيا المرشحة الأولى للظفر بالكان، بناء على المنشآت الرياضية والهياكل الفندقية والبنى التحتية، إلا أن عامل آخر سيكون الفاصل في تحديد هوية البد الذي ستعلن عنه الكاف يوم 9 جانفي، وهو الكولسة وقوة كل طرف في دواليب الكاف، فالجانب المصري يبقى الأقوى من هذا الجانب بتواجد رئيس الاتحادية أبوريدة الرجل القوي في الكاف، دون نسيان أن مبنى الاتحاد الإفريقي متواجد في القاهرة المصرية التي تملك علاقات قوية جدا في القارة.

خمسة أصوات مضمونة لمصر وقوة أبوريدة قد تصنع الفارق

بإلقاء نظرة على تشكيلة المكتب التنفيذي للكاف المكون من 22 عضوا برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، نجد تواجد خمسة أعضاء من بلدان عربية باحتساب مصر وهي تونس، ليبيا، موريتانيا والمغرب وهو ما يعني ضمان خمسة أصوات لصالح مصر، والتي ستوظف خبرة رئيس اتحاديتها أبوريدة والأمين العام عمر فهمي لربح المعركة مع جنوب إفريقيا التي تملك مكانا لها في المكتب التنفيذي للكاف في شخصية داني جوردان، كل هذه المعطيات ترشح الأشقاء في مصر للظفر بالكان.

الكاف تكشف اليوم البلدان المترشحة والتنافس سيقتصر بينهما

بانتهاء مهلة الترشيحات منتصف ليلة أمس، ستعلن الكاف اليوم عن أسماء البلدان التي تقدمت بملفاتها لخلافة الكاميرون ومهما كانت هوية البلدان فالأكيد أن الصراع والتنافس سيكون بين مصر وجنوب إفريقيا القويتين وواحد منهما سيظفر بشرف التنظيم بانطلاق لعبة الكواليس بشكل رسمي بين البلدين، وليس اتحاديتهما فقط والمنشات الرياضية والبنى التحتية لن تكون الفاصل أبدا في القارة السمراء.

ب-بكوش

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