دوخة وبلقروي يسقطان برباعية في الدوري السعودي :

سقط نادي الرائد الذي يلعب له الجزائري عز الدين دوخة برباعية كاملة من دون رد في اللقاء الذي جمعه بنادي النصر أمس الجمعة، رفقاء الدولي الجزائري كانوا سيئين ووقفوا موقف المتفرج وهم يهانون، من جانب الرائد شارك دوخة أساسيا كالعادة ولعب تسعين دقيقة ومستواه واضح من دون أن نتحدث عنه لأنه تلقى رباعية كاملة، من جانب الرائد دائما شارك الجزائري الآخر هشام بلقروي ولعب أيضا تسعين دقيقة قدم فيها مستوى سيئا.

الثنائي الجزائري تلقى انتقادات لاذعة

وبعد نهاية اللقاء صبت جماهير الرائد جام غضبها على اللاعبين، خاصة الثنائي الجزائري دوخة وبلقروي، انتقادات دوخة لم تكن مؤسسة بالمرة لأنه قدم مستوى مقبولا بخلاف الأربعة أهداف ورد عديد الهجمات وحتى الرباعية لا يتحمل فيها أي مسؤولية، أما الانتقادات الموجهة لبلقروي فتبدو مؤسسة لأنه تسبب في ثلاثة أهداف واحد بعد تسببه في ركلة جزاء والهدفين الآخرين بعد أن وقف يتفرج على مهاجمي الفريق الخصم، حيث طالب بعض الأنصار الإدارة بتسريح هذين اللاعبين اللذين لم يقدما أي إضافة .

بورقعة-ع

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