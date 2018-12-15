صاحب الأصول المغربية يحسم قراره بالإنضمام للميرنغي :

كشفت تقارير صحفية أن الشاب براهيم دياز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي قد حدد بالفعل الرقم الذي سيرتديه فور انضمامه لريال مدريد الإسباني خلال سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب الأنباء فإن ريال مدريد قد اقترب من حسم الصفقة مع مانشستر سيتي بعدما تم رفع العرض المقدم من الميرنغي إلى 10 مليون يورو، ورغم العرض المقدم من العملاق الإسباني لا تزال إدارة أصحاب ملعب “الإتحاد” تحاول تجديد عقد دياز.

وينتهي عقد الإسباني الشاب مع نهاية هذا الموسم وقد قرر بالفعل الإنضمام لأصحاب ملعب “سانتياغو برنابيو” واختار الرقم 21، سواء تمت الصفقة خلال سوق الإنتقالات الشتوية القادمة أو في نهاية الموسم.

وتأمل إدارة ريال مدريد برئاسة فلورينتيو بيريز حسم الصفقة في جانفي ليكون صاحب الـ19 عاماً أول الوافدين لصفوف الفريق في عام 2019.

ويأتي قرار دياز بالإنضمام لريال مدريد بسبب السياسة المتخذة في الملكي خلال الأعوام الماضية بإعطاء الفرص للشباب، وهو ما لم يستطيع تحقيقه بشكل مستمر تحت قيادة الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ويعتقد براهيم أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد سيعطيه فرصته الكاملة.

يذكر أن صاحب الأصول المغربية خاض هذا الموسم 3 مباريات فقط وكبديل مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات أحرز خلالهم هدفين.