فيغولي: ” وقعت لغلطة سراي لألعب دوري الأبطال لكني لم أتمكن من ذلك”

أدلى لاعب الخضر ونادي غلطة سراي سفيان فيغولي بتصريحات لصحيفة “صباح” التركية هاجم فيها المدرب فاتيح تيريم بصورة غير مباشرة، فيغولي تكلم عن عدم مشاركته في لقاءات دوري الأبطال بشكل كاف، وهذا بعد إقصاء الفريق رسميا قبل أيام، وفي هذا الشأن قال سفيان: ” لقد وقعت لنادي غلطة سراي لأجل لعب دوري الأبطال، لقد تلقيت عديد العروض لكني رفضتها وفي الأخير غبت عن هذه المنافسة” هذا وكان فيغولي قد عبر عن رفضه الرحيل رغم الدفع به بقوة نحو ذلك وكان مبرره في كل مرة أنه يريد لعب منافسة دوري الأبطال .

“اسألوا المدرب أين كنت في اللقاءات الماضية”

سفيان لم يتوقف هنا، فحين سئل عن سبب غيابه عن لقاءات دوري الأبطال الأولى رغم أنه لاعب مميز( السؤال جاء عطفا على مستواه الكبير في لقاء بورتو ) قال: “هذا السؤال وجب أن يتم توجيهه للمدرب، اسألوه أين كنت في اللقاءات السابقة، فمن ضمن ستة لقاءات ممكنة شاركت فقط في لقاء واحد كأساسي”، هذا وشارك فيغولي في ثلاثة لقاءات فقط في نسخة هذا العام من دوري الأبطال جمع فيها 136 دقيقة فقط، منها لقاء بورتو الذي شارك فيه كأساسي ولعب فيه 89 دقيقة، كما لعب 31 دقيقة ضد لوكوموتيف و 16 دقيقة ضد بورتو ذهابا .

بورقعة-ع

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