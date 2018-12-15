كوت ديفوار تهدد بتقديم شكوى ضد الكاف للمحكمة الرياضية الدولية :

عقب تصريحات رئيس الكاف أحمد أحمد عن إمكانية منح الكاميرون تنظيم كان 2021 عوضا عن كوت ديفوار وتعويضها عن كان 2019 التي سحبت منها، هدد الاتحاد الإيفواري الملغاشي باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية في حال قام بتنفيذ القرار وضرب تعليمات الكاف عرض الحائط بعد أن قام المكتب التنفيذي للكاف في 2014 بإثيوبيا منح كوت ديفوار تنظيم كان 2021، حيث تعرف بلاد دروغبا حالة استنفار قصوى بعقد اجتماعات مع الفاعلين في الكرة الإيفوارية للدفاع عن حق بلادهم في تنظيم الحدث الإفريقي الذي يعتبر مهما جدا لشعبهم ودولتهم.

الملغاشي نجا من ورطة حقيقية بانسحاب المغرب

بعد أن دخل في صراع مع الكاميرون التي يريد إرضاؤها حاليا بمنح كان 2021 يبدو أن رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد يسير نحو فتح جبهة جديدة مع كوت ديفوار التي قد تجره إلى المحكمة الرياضية الدولية في حالة نفذ فكرته على أرض الواقع وهو الذي تعرض لاتهامات خطيرة جدا بمحاباة المغرب وتحوله إلى دمية بيدها بحسب السنيغالي ديوف قبل أن ينجو من ورطة حقيقية بقرار ملكي، والقاضي بعدم ترشح المغرب لتعويض الكاميرون، وبحسب العارفين بشؤون خبايا الكاف فالملغاشي لن يكون بإمكانه التعمير في منصبه طويلا.

ب-بكوش

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