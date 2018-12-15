مارسيلو: ريال مدريد يفتقد أفضل لاعب في العالم :

أجاب البرازيل مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني والقائد الثاني للميرنغي عن عدد من الأسئلة تخص ريال مدريد الإسباني خلال مقابل صحفية مع مجلة “Club del Deportista” الإسبانية حول ما يمر به النادي الملكي حالياً ورحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لريال مدريد وغيرها.

حيث كانت إجابات مارسيلو علي النحو التالي:

– العيش مع النقد:”كل شيء من الخارج لا يجب أن يؤثر علينا، عندما نفوز في مباراة، نعلم أننا لسنا الأفضل في الكون، ولكن عندما نخسر نشعر أننا الأسوء، في الأخير أنت تفوز وتخسر، ولكننا نحاول فعل الأشياء بشكل صحيح.”

– الوضع الحالي في ريال مدريد:”لم نصل بعد إلى شهر فيفري، وهو الموعد الذي يبدأ فيه الشكل الحقيقي للمنافسة، ولم يكن من الطبيعي استخلاص النتائج في سبتمبر، عندما كان لدينا شهر واحد فقط متبقي من الموسم، يمكنك أن تنتقد، ولكن تقييم موسم في هذه المرحلة هو أمر مجنون لدينا بطولة كأس العالم للأندية في غضون أيام قليلة يجب أن نفوز بها ونحن لا نزال في جميع المسابقات.”

– رحيل كريستيانو:”إنه لاعب، إلى جانب كونه زميل، هو صديق لسيرجيو راموس لوكا مودريتش أيضاً، ومن الواضح أنه إذا كان أفضل لاعب في العالم ليس في فريقك فستشعر بذلك، ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك أفضل اللاعبين في العالم في كل مركز، أي فريق يريد كريستيانو، ولكن ريال مدريد سيبقى ريال مدريد، بينما ينضم اللاعبون ويغادرون.”

– أربعة أبطال في خمس سنوات:”لطالما اعتقدت أن ريال مدريد قادر على القيام بكل شيء، مع العمل الذي تم إنجازه ، ومع الفريق القوي الذي أنشأناه: سيرجيو وكريستيانو ولوكا وكريم وبيل وخلال وجود إيكر أيضاً… لقد كنا فريقاً رائعاً منذ وقت طويل، وهذا هو أحد المفاتيح النجاح، لقد جعلنا تحقيق أربعة أبطال خلال خمس سنوات يبدو طبيعي، ولكن الحقيقة ليست كذلك.”

– الوصول إلى ريال مدريد:”كان كل شيء سريعاً جداً، في البداية اعتقدت أنه كان مزحة، لقد رأيت دائماً ريال مدريد كبيرة جداً، أصبحت جزءاً من فريق رائع من اللاعبين رأيته دائماً على التلفزيون أو من خلال ألعاب الفيديو، كان احساس لا يصدق.”

– المستقبل كلاعب:”لم يخطر ببالي أبداً أن أخرج وأبحث عن خيار آخر، لقد فعلت دائماً كل ما بوسعي للبقاء في ريال مدريد، لم أفكر مطلقاً في الدقائق، إذا كان لدي 15 دقيقة لكل مباراة، سأقدم كل شيء لي في ذلك الوقت لأتمكن من اللعب والفوز أكثر.”

بعد كرة القدم:”أحب عالم الموضة، يعمل شقيق زوجتي هناك، ولديه علامته التجارية الخاصة وقد تعاونت معه في التقاط بعض الصور، ولكن هذا لا يعني أنني سأكون عارضاً.”