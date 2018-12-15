محرز ضمن القائمة النهائية “للكاف” للتنافس على أحسن لاعب إفريقي :

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة مقلصة لأسماء أحسن لاعب في إفريقيا، القائمة عرفت تواجد عشرة أسماء فقط من بينهم الدولي الجزائري رياض محرز الذي سينافس كبار القارة، وضمت القائمة إلى جانب رياض كلا من صلاح وماني لاعبي ليفربول والمرشحين الأقوى للفوز بالجائزة إضافة إلى المغربي بن عطية، النيجيري إيوبي، المصري وليد سليمان، التونسي البدري، الغابوني أوباميانغ، الكاميروني أونانا، والأوغندي أونانغو.

جابو، بلايلي وبراهيمي خارج السباق

إذا كان بقاء محرز في قائمة العشرة متوقعا، فإن خروج الثلاثي الجزائري الآخر عبد المؤمن جابو، يوسف بلايلي وياسين براهيمي كان متوقعا أيضا، الثلاثي الجزائري وإن قدم مستوى مقبولا إلا أنه يبقى بعيدا كل البعد ليكون ضمن القائمة النهائية لأحسن لاعبي القارة السمراء، نشير إلى أن القائمة عرفت أيضا غيابا محيرا للاعب نابولي وأحسن مدافع في العالم حاليا السنغالي كوليبالي، إضافة لغياب المغربي زياش مقابل تواجد مواطنه بن عطية البديل في جوفنتوس.

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