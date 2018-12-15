مدرب جديد لفينرباتشي وسليماني وبن زية أمام فرصة للبقاء :

عينت إدارة فينرباتشي التركي مدربا جديدا خلفا للمقال إروين كومان والأمر يتعلق بالتقي التركي أورسون أونال وبذلك سيضطر الدوليان الجزائريان إسلام سليماني وياسين بن زية للعمل مع ثالث مدرب منذ بداية الموسم، بعد كل من فيليب كوكو وكومان، قدوم مدرب جديد ومن دون شك سيكون في صالح الثنائي، حيث سيعملان على إقناعه، وذلك لن يكون إلا بتقديم مستويات كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في الفاتح من شهر جانفي الداخل، إلى ذلك كشفت تقارير تركية أمس الجمعة، أن المدرب الجديد سيمنح إدارة النادي قائمة اللاعبين المسرحين في أسرع وقت، وقائمة أخرى للاعبين الذين يرغب في انتدابهم من دون إشارة واضحة لهوية المسرحين، ولو أن شكوكا كبيرة تدور حول إمكانية تسريح سليماني، خاصة الذي يحظى باهتمام كثير من الأندية والنادي التركي لن يجد فرصة أحسن من ذلك من أجل التخلص من راتبه الضخم والذي يعتبر من الأعلى في الدوري ككل.

بورقعة-ع

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