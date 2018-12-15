نابولي يتراجع عن دخول السوق الشتوية بعد شفاء غلام :

كشف موقع “نابولي ماغازين” الإيطالي المحسوب على نادي الجنوب الإيطالي كما يظهر من اسمه، أن إدارة النادي لن تدخل السوق الشتوية، الموقع السابق أجرى حوارا مع الحارس السابق للنادي بينو تاغليالتيلا الذي سئل عن خطط النادي لما تبقى من موسم، هذا الأخير قال أن النادي لن يعمد لأي مشتريات لأنه استفاد من شفاء بعض لاعبيه (ميريت ويونس) وخاصة غلام في وقت جد حساس، حيث عانى النادي من مركز الظهير الأيسر لكن بعودة الجزائري والمستوى الجيد الذي قدمه في آخر لقاءين ضد فروسينوني وليفربول، فإن النادي لن يدخل السوق الشتوية بما أنه فريق كامل.

…ووناس لن يغادر نابولي

بالحديث عن عودة غلام، لا يزال الإعلام الايطالي يؤكد أن مواطنه وناس لن يغادر نابولي في الشتاء بالنظر إلى حاجة الفريق إلى خدماته في النصف الثاني من الموسم وهو الذي قدم العديد من المؤشرات الايجابية وحان الوقت لكي يمنحه المدرب أنشيلوتي الفرصة كاملة مثلما فعل في اللقاء الأخير من الكالتشيو الذي أبهر فيه وناس المتتبعين بداء راق جدا.

بيدولا: “غلام هو الصفقة الجديدة لنابولي”

في ذات السياق، أدلى الصحفي والمحلل وخبير السوق الإيطالي ألفريدو بديولا بتصريحات لموقع “أريا نابولي”، تكلم فيها عن أهم الصفقات التي سيعقدها الفريق بعد الخروج المخيب من رابطة الأبطال، بديولا لم يتردد حين وصف غلام بأنه أهم صفقة، حيث قال أن النادي تعزز بظهير أيسر قوي موجها شكره للطبيب دي نيكولا الذي مكّن الفريق من لاعب مميز مثله، وأجمعت الصحافة الإيطالية على وصف عودة غلام بالتدعيم الجديد كيف لا وهو الذي غاب لمدة فاق الـ 13 شهرا.

بورقعة-ع

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