هني: “كل ما أعرفه أن المدرب يثق بي”

أقصي نادي سبارتاك موسكو من منافسة الدوري الأوروبي بخسارته على أرض فياريال بهدفين من دون رد، اللقاء يعتبر الأخير للاعب الخضر سفيان هني في مرحلة الذهاب، حيث كان الدوري قد توقف في الأسبوع الماضي، وبما أن مرحلة الذهاب قد انتهت، فإن الحديث عن قائمة المسرحين انطلق، سفيان وفي حوار له أمس مع موقع “سبورت” الروسي تكلم عن الإقصاء وتبعاته وكذا النصف الأول من الموسم، كما تحدث عن إمكانية رحيله، سفيان أجاب إجابة غير مباشرة فيها الكثير من التأكيد على بقائه، حيث قال أنه يعرف شيئا واحدا وهو أن المدرب كونونوف يثق به وبقدراته، كما أنه مرتاح معه بشكل كبير ويحب طريقة لعبه ما قد يعني بقاءه لنهاية الموسم على الأقل .

سفيان سيغيب عن المنافسة لثلاثة أشهر

عنوان مثل هذا قد يوحي بإصابة أو ما شابه ذلك، لكن في الحقيقة سفيان سيغيب عن المنافسة لأن الدوري الروسي قد توقف، روسيا وكما يعلم الجميع تصل درجات الحرارة فيها لمستويات قياسية في الشتاء لذلك تضطر الرابطة لإيقاف الدوري إلى غاية مارس، حيث سيعود الدوري للحياة في الرابع من مارس المقبل على أن يعود سبارتاك للظهور أسبوعا قبل ذلك في لقاءات ربع نهائي كأس روسيا، سفيان سيدخل بذلك في عطلة طويلة شبيه بالعطلة التي كان يأخذها صيفا حين كان في فرنسا، تركيا أو بلجيكا .

بورقعة-ع

مرتبط