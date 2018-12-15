20 مليون يورو على طاولة برشلونة للتخلص من دينيس سواريز :

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي تشيلسي عرض شراء الإسباني دينيس سواريز مقابل 20 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الجانب الهجومي لديه.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة يدرس بيع دينيس سواريز ولكن بمقابل مادي يناسب إمكانياته لاسيما أن اللاعب لديه الكثير من القدرات ولكن الأسماء المميزة داخل الفريق لا تساعده في إظهار ما لديه من خلال حصوله على دقائق إضافية.

وفي نفس السياق فإن آرسنال الإنجليزي هو الآخر يبدو مهتما بالتعاقد مع دينيس سواريز في الوقت الذي يرغب أوناي إيمري المدير الفني لمدفعجية لندن الحصول على عنصر مميز من أجل زيادة الفعالية الهجومية.

ولم يحظ سواريز بعدد كبير من الدقائق في الموسم الحالي في ظل حالة التجاهل من المدرب إرنستو فالفيردي واعتماده على كارليس ألينا لاعب وسط الذي جرى تصعيده من الفريق الرديف.

وكان سواريز قد تعلق بأمل الحصول على فرصة بعد الإصابة التي تعرض لها رافينيا ألكانتارا لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة سيبعده عن الملاعب لنحو 6 أشهر.

ويسعى برشلونة للحصول على سيولة مالية لازمة من أجل شراء لاعبين جدد سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيف المقبل خاصة أن النادي أظهررغبته في التعاقد مع ماتياس دي ليخت قلب دفاع أجاكس أمستردام الهولندي وزميله في الفريق فرانكي دي يونع.

كما ارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي والذي ينتهي تعاقده مع ناديه في صيف 2019 وسيحتاج اللاعب إلى الحصول على مقدم تعاقد بخلاف راتبه الذي يمكن ان يصل إلى نحو 10 ملايين يورو.

ومن المنتظر أن يحصل برشلونة على 50 مليون يورو من وراء تحويل عقد الإعارة الخاص بالبرازيلي باولينيو إلى شراء نهائي من جانب نادي غوانغزو إيفر غراند الصيني في شهر جانفي المقبل.

كما سيحصل برشلونة على 23 مليون يورو من وراء بيع المهاجم باكو ألكاسير إلى بروسيا دورتموند الألماني إضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى متغيرات سيدفعها الفريق الفاستيفالي بناء على أداء اللاعب.