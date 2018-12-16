أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للمغاربة في أوروبا و الخليج العربي :

كشفت مجلة فرانس فوتبال عن التشكيلة المثالية للاعبي المغرب العربي الناشطين في القارة الأوروبية وفي الخليج العربي، وهي التشكيلة التي عرفت تمثيلا جزائريا كبيرا بتواجد كل مدافع نيس يوسف عطال، مهاجم السيتي رياض محرز، وبراهيمي نجم بورتو بالإضافة إلى بغداد بونجاح وقد سبق لعطال ومحرز التواجد في التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الناشطين في أوروبا فقط لسنة 2018.

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