الرئيسية / آخر الأخبار / أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للمغاربة في أوروبا و الخليج العربي :

أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للمغاربة في أوروبا و الخليج العربي :

16 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 44 زيارة

كشفت مجلة فرانس فوتبال عن التشكيلة المثالية للاعبي المغرب العربي الناشطين في القارة الأوروبية وفي الخليج العربي، وهي التشكيلة التي عرفت تمثيلا جزائريا كبيرا بتواجد كل مدافع نيس يوسف عطال، مهاجم السيتي رياض محرز، وبراهيمي نجم بورتو بالإضافة إلى بغداد بونجاح وقد سبق لعطال ومحرز التواجد في التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الناشطين في أوروبا فقط لسنة 2018.
ب-ب

شاهد أيضاً

بودبوز: “بلماضي الخيار الأحسن للمنتخب حتى وإن همشني في آخر تربصين”

“تركيزي على استعادة مركزي مع بيتيس أو في فريق آخر” أدلى لاعب الخضر ونادي ريال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved