بلايلي يهان بثلاثية مع الترجي في الإمارات :

لقن أمس نادي العين الإماراتي بطل إفريقيا نادي الترجي التونسي درسا في كرة القدم، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في الدور الثاني من كأس العالم للأندية ودك شباكه بثلاثية نظيفة مع غياب أية ردة فعل حقيقية من زملاء الجزائري يوسف بلايلي الذي كان الأحسن من جانب شيخ الأندية التونسية الذي ينتظره لقاء ترتيبي على المركز الخامس يوم الثلاثاء القادم، أمام ديبورتيفو غوادا لاخارا المكسيكي قبل العودة من جديد إلى تونس وهو الطامح للخروج بشرف من الدورة.

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