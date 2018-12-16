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بلفوضيل يشارك بديلا ويعجز عن التسجيل :

16 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 49 زيارة

قدم نادي هوفنهايم مستوى أكثر من رائع في لقائه ضد ثاني ترتيب الدوري الألماني بوروسيا مانشنغلادباخ في اللقاء الذي جمعهما عشية أمس في الدوري، رفقاء الدولي الجزائري تفننوا في تضييع الفرص بعد أن سيطروا بالطول والعرض على اللقاء، من جانب هوفنهايم شارك بلفوضيل بديلا ولعب آخر عشرين دقيقة ورغم أنه لعب وقتا ليس بالكبير، إلا أنه وحده ضيع ثلاثة أهداف محققة كان الحارس بارعا في إنقاذها كلها، أما الفرصة الرابعة فذهبت بجوار القائم، بلفوضيل ضيع على نفسه تسجيل هدف خامس في الدوري وضيع أيضا على ناديه نقاطا ثمينة كانت سترفعه للمركز الخامس في الدوري.
بورقعة-ع

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