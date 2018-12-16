بن طالب يعود بمستوى جيّد مع شالك :

سجل الدولي الجزائري نبيل بن طالب عودته لفريق شالك بعد غيابه عن لقاء دوري الأبطال يوم الثلاثاء وذلك بمناسبة لقاء أوغسبورغ الذي جرى عشية أمس السبت، نبيل بدأ اللقاء بديلا وانتظر لغاية الدقيقة الـ45 للظهور، حيث دخل وفريقه متأخرا بهدف وكان لدخوله دور فاعل في عودة فريقه، ليس فقط في النتيجة بعد أن عادل النتيجة بهدف لهدف، وهي بالمناسبة النتيجة النهائية للقاء ولكن أيضا في طريقة اللعب، حيث تحكم شالك في مجريات اللقاء، نبيل قدم مستوى جيدا إلى جيد جدا في وسط الميدان رد به على المنتقدين والذين عابوا عليه تراجع مستواه في لقاء الداربي ضد بوروسيا دورتموند، ومن دون شك، فإن بن طالب أكد مرة أخرى أنه لاعب لا يستغنى عنه وأنه سيعود لمكانه الأساسي في أقرب فرصة ممكنة .

بورقعة-ع

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