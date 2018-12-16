بودبوز: “بلماضي الخيار الأحسن للمنتخب حتى وإن همشني في آخر تربصين”

“تركيزي على استعادة مركزي مع بيتيس أو في فريق آخر”

أدلى لاعب الخضر ونادي ريال بيتيس رياض بودبوز بتصريحات لموقع “مونديال تي في” على اليوتيوب تكلم فيها عن مشاكله ومستقبله وأيضا عن المنتخب الوطني، حيث تكلم بداية عن وضعه السيئ مع بيتيس، حين قال: ” كما يعلم الجميع أنا لا أشارك بشكل منتظم، لا أعرف ما سيحدث لكن سنرى، مازال أمامنا لقاءان في الدوري وبعدها ستأتي العطلة عندها سنرى، أعرف أن هذا جزء من كرة القدم التي نعيشها، المدرب يؤدي عمله وأنا بدوري أعمل لأستعيد مكاني وعلي أن أحترم قراراته هذا كل شيء “.

“كل ما يقال عن العروض التي تصلني غير صحيح”

رياض تكلم بعد ذلك عن إمكانية رحيله والأندية الكثيرة التي ارتبط بها، حيث فاجأ الجميع حين وصف كل العروض بالشائعات، كما فاجأ الجميع أكثر حين تكلم عن إمكانية بقائه، وقال: ” نيس مجرد إشاعة مثله مثل نانت وأيضا فريق سفير تايدر ( يقصد إيمباكت مونتريال)، الأمر سابق لأوانه للحديث عن الوجهة المقبلة، ننتظر ونرى، أنا مرتاح في بيتيس لكني أريد أن ألعب، المشكل كله هنا، أنا لا ألعب في بيتيس وسأرى حين أتحدث مع المدرب وبعدها سأقرر، لكن إن سألتني عن رأيي أنا جد مرتاح في بيتيس”.

“من الجيد أن يلعب الكان في مكان ليس فيه حرارة ورطوبة”

بعد ذلك، انطلق بودبوز في حديثه عن المنتخب، رياض تكلم بداية عن سحب تنظيم الكان من الكاميرون، ورغم أنه لم يؤكد صراحة أنه مرتاح لذلك، إلا أنه ألمح بقوة حين قال: “بصراحة نحن اللاعبين نرغب في إقامة الكان في بلد ليس فيه حرارة ورطوبة كبيرتين، وهو ما سيساعدنا على تقديم الأفضل لأننا نملك حقا فريقا ممتازا بالإضافة إلى مدرب يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين “.

“رغم تهميشي إلا أن بلماضي هو المدرب الأنسب للمنتخب”

رياض تكلم أيضا عن الناخب الوطني جمال بلماضي، ورغم أنه همشه في آخر تربصين، إلا أنه قال في حقه كلاما جميلا، حيث وصفه بالرجل المناسب لقيادة الخضر وقال: ” أعتقد شخصيا أن قرار تعيين بلماضي هو الأحسن للخضر، رغم أنني لم أتواجد في آخر تربصين للمنتخب، أعتقد أنه الأحسن وأتمنى أن يواصل المنتخب التطور تحت قيادته “.

“لا أعرف إن كنت سأعود للمنتخب والأولى أن أركز على استعادة مكانتي”

في الأخير، تكلم بودبوز عن مستقبله مع الخضر، لاعب بيتيس سئل عن إمكانية رؤيته في قائمة المنتخب الوطني لتربص مارس المقبل، وحينها قال: “لا أعرف إن كنت سأحضر في التربص المقبل، أعتقد أن المدرب هو من يملك الإجابة ولست أنا، عن نفسي أتمنى أن أعمل على حل مشاكلي مع الفريق من أجل العودة للعب وبعدها سنرى “.

بورقعة-ع

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