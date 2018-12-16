تشافي يوجه رسالة غير متوقعة لمودريتش عقب التتويج بالكرة الذهبية :

وجه تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة الإسباني السابق وقائد نادي السد القطري الحالي رسالة تهنئة وشكر للكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني بمناسبة تتويجه بجائزة الكرة الذهبية مؤخراً عقب سيطرة طويلة للجائزة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

جاء ذلك خلال تصريحات النجم الإسباني المخضرم للصحفيين في قطر خلال عرض التصميم لإستاد لوسيل والذي سوف يحتضن بطولة كأس العالم المقبلة عام 2022 وأثنى كثيراً على اللاعب.

وعقب تسلمه جائزة الكرة الذهبية في باريس أظهر مودريتش تعاطفه مع نجوم كانوا يستحقوا الجائزة في وقت سابق عندما قال: “ربما كان هناك بعض اللاعبين اللذين كان يمكنهم الفوز بالجائزة مثل تشافي هيرنانديز وويسلي شنايدر وإنييستا لكن لا يمكن تحقيق ذلك في الوقت الحالي”.

وتابع: “الجماهير تريد شيئاً مختلفاً وأعتقد ان ما حدث هذه الليلة يعد بمثابة انتصار لكرة القدم أنا سعيد للغاية بذلك وهذه الجائزة اهداء أيضاً للاعبين اللذين ربما كانوا يستحقون التتويج بها ولم يحالفهم التوفيق في ذلك”.

ورداً على حديث مودريتش وكأول ردة فعل له قال تشافي: “انا سعيد بأن الجائزة ذهبت للاعب خط وسط مثل مودريتش الذي حقق العديد من الإنجازات مثل بطولة دوري أبطال أوروبا وقاد بلاده للمباراة النهائية ببطولة كأس العالم الماضية”.

وتابع: “لو كان الامر بيدي كنت سأعطي الجائزة لميسي لكن بشكل عام هذا لا يمكن أن يحدث بالفترة الحالية”.

كما أعرب اللاعب الكبير عن افتقاده اللعب مع ميسي وبوسكيتس وإنييستا وبيكيه وجميع زملائه السابقين بالنادي الكتالوني لكنه في ذات الوقت أكد على سعادته في قطر حيث يخوض التجربة طوال الأربعة سنوات الماضية.