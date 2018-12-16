ران يبحث عن بديل لبن سبعيني :

كشف موقع فوت ميركاتو أمس أن رئيس نادي ران الفرنسي أوليفي ليطونغ دخل في رحلة البحث عن مدافع أيسر من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي وبالفعل وجه اهتمامه نحو مدافعين من البطولة الفرنسية وذلك من أجل خلافة المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الذي يشغل هذا المنصب في النادي، رغم أن منصبه الحقيقي هو مدافع محوري والمدرب يستنجد به لعدم وجود مدافع يمكنه شغل هذا المنصب والذي في حالة إصابة بن سبعيني أو معاقبته يخلفه مواطنه زفان رغم أنه مدافع أيمن.

حديث عن رحيله في الميركاتو الشتوي

ما جاء على موقع فوت ميركاتو هو بحث إدارة ران عن مدافع أيسر ليس لضعف بن سبعيني في هذا المنصب أو الانتقادات التي طالته بعد لقاء الدوري الأوروبي رغم التأهل واعتباره الأضعف في التشكيلة، فنادي ران يستعد لرحيل مدافعه الجزائري خلال الميركاتو الشتوي الحالي صوب أحد الأندية، التي ترغب في التعاقد معه وهو الذي كان محل اهتمام أندية إيفرتون الإنجليزي، إشبيلية الإسباني وأخيرا إنتر ميلان الإيطالي.

ب-ب

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