ضغط إعلامي فرنسي لقطع طريق الخضر أمام عوار :

ولد اهتمام الناخب الوطني جمال بلماضي بنجم نادي ليون الفرنسي الفرانكو جزائري حسام عوار حركة كبيرة لدى الأوساط الرياضية الفرنسية والإعلام الفرنسي من أجل قطع الطريق أمام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لخطف الموهبة الصاعدة، حيث ساهم تصريح بلماضي في تصاعد الدعوات الفرنسية من أجل قطع الطريق أمام الجزائر، و طالبت الصحف المختصة في فرنسا مدرب الديكة ديديه ديشان للإسراع في توجيه الدعوة لعوار .

لوباريزيان تؤكد أن عوار سيشارك في بطولة أمم أوروبا القادمة

في ذات السياق خرجت صحيفة لوباريزيان بمقال للصحفي دومينيك سيفيراك مشيرة أن حسام عوار يدخل ضمن مخططات مدرب بطل العالم في النسخة الماضية ديشان للمشاركة خلال بطولة أمم أوروبا (2020)، ويأتي هذا ليؤكد تجند جميع الأطراف الفرنسية من اتحاد وإعلام ومدربين من أجل ضمان الاستفادة من موهبة “عالمية” خلال السنوات القادمة.

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