عسلة يقدم لقاء كبيرا ويطيح بالمتصدر على أرضه :

حقق نادي الحزم السعودي مفاجأة الموسم حين أطاح بنادي الهلال متصدر الدوري على أرضية ملعبه في الرياض، اللقاء انتهى بفوز رفقاء الحارس الجزائري ماليك عسلة بهدفين مقابل هدف وحيد، وكان بطله ومن دون منازع عسلة، الدولي الجزائري السابق تمكن من إيقاف تسع كرات كاملة كانت عبارة عن أهداف محققه وهو رقم كبير أسهم في نيله لكثير من الإشادات، حيث احتفلت به الصحافة والجماهير السعودية منصبة إياه رجلا للقاء ومن دون منازع، هذا ويقدم عسلة مستوى جد مقبول مع الحزم منذ انتقاله، حتى أنه أكثر سطوعا من حارس الرائد عز الدين دوخة.

اختير أحسن لاعب في اللقاء وتربع على عرش أكثر الحراس تصديا

وكما كان متوقعا، اختار موقع “فيفا” حارس النصرية السابق كأحسن لاعب في اللقاء، حيث منحه تقييما وقدره 8.5 كأعلى تقييم بعد تألقه الكبير وخاصة تصديه لتسع كرات حقيقية، الكرات التسع التي تصدى لها عسلة، لم تحمله ليكون فقط رجلا للقاء بل أيضا أكثر الحراس في الدوري السعودي تصديا للأهداف، حيث تصدى بلقاء يوم أمس ضد الهلال وهو اللقاء رقم 13 لستين (60) كرة حقيقية وهو رقم رهيب يؤكد فعلا أنه يقدم مستوى جيدا وربما يستحق فرصة التواجد مع الخضر بما أن الدوري السعودي يضم حارسين للنخبة الوطنية.

بورقعة-ع

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