الرئيسية / آخر الأخبار / غزال الأحسن في ليستر رغم الخسارة :

غزال الأحسن في ليستر رغم الخسارة :

16 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 38 زيارة

مني نادي ليستر سيتي بخسارة جديدة وهذه المرة أمام المضيف نادي كريستال بالاس في إطار اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة السابعة عشرة من البريمرليغ وذلك بهدف دون رد وهي المواجهة التي عرفت مشاركة الدولي الجزائري رشيد غزال مع بداية الشوط الثاني بعد أن تعافى نهائيا من الإصابة التي تعرض لها من قبل، عودة غزال كانت موفقة على المستوى الفردي بعد أن اختير الأحسن من جانب فريقه رغم لعبه لشوط واحد فقط وهو المستوى الذي سيرشحه للدخول كأساسي في لقاء الجولة القادمة، كونه يحظى بثقة المدرب الفرنسي للثعالب كلود بويال.
ب-ب

شاهد أيضاً

بودبوز: “بلماضي الخيار الأحسن للمنتخب حتى وإن همشني في آخر تربصين”

“تركيزي على استعادة مركزي مع بيتيس أو في فريق آخر” أدلى لاعب الخضر ونادي ريال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved