غزال الأحسن في ليستر رغم الخسارة :

مني نادي ليستر سيتي بخسارة جديدة وهذه المرة أمام المضيف نادي كريستال بالاس في إطار اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة السابعة عشرة من البريمرليغ وذلك بهدف دون رد وهي المواجهة التي عرفت مشاركة الدولي الجزائري رشيد غزال مع بداية الشوط الثاني بعد أن تعافى نهائيا من الإصابة التي تعرض لها من قبل، عودة غزال كانت موفقة على المستوى الفردي بعد أن اختير الأحسن من جانب فريقه رغم لعبه لشوط واحد فقط وهو المستوى الذي سيرشحه للدخول كأساسي في لقاء الجولة القادمة، كونه يحظى بثقة المدرب الفرنسي للثعالب كلود بويال.

ب-ب

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