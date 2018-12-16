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فيغولي يؤكد مستواه الكبير أمام المتصدر :

16 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 23 زيارة

تمكن نادي غلطة سراي من فرض التعادل على المتصدر إسطنبول باشاك شهير على أرضه وأمام جماهيريه لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري التركي الممتاز، فرغم تقدم المتصدر بهدف في الدقيقة 18، تمكن غلطة من تعديل الكفتين في الد30 وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء الذي عرف مشاركة الدولي الجزائري سفيان فيغولي أساسيا وحتى صافرة النهاية مقدما مستوى أكثر من رائع أكد به ما قدمه في اللقاء الأخير أمام بورتو في رابطة أبطال أوروبا.
اختير الأحسن من جانب غلطة سراي
بالنظر إلى المستوى الكبير الذي قدمه فيغولي أمام رائد الترتيب في تركيا فقد تم اختياره الأحسن من جانب غلطة سراي وثاني أحسن لاعب في اللقاء ككل، وذلك من قبل موقع هوسكورد المتخصص الذي منحه علامة 7.2 وجاءت مشاركة فيغولي مخالفة لتوقعات الإعلام التركي الذي توقع معاقبته من قبل المدرب فاتيح تيريم عقب التصريحات الأخيرة التي أطلقها في حقه عقب الإقصاء من رابطة أبطال أوروبا التي لم يشارك فيها الجزائري كثيرا.

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