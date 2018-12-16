فيكتور لكحل: “جذوري من سطيف، أدغال إفريقيا لا تخيفني، فرحات صديقي ومحرز ظاهرة”

خلال الحوار الذي أدلى به متوسط ميدان نادي لوهافر الفرانكو جزائري فيكتور لكحل لموقع “لاغازيت دي فناك” حيث تحدث عن العديد من الجوانب يبقى الأبرز منها تلك التي تخص انتمائه للمنتخب الوطني الجزائري ورغبته في حمل ألوان الخضر مستقبلا، خاصة وأن اللاعب الذي تنحدر جذوره من ولاية سطيف بدا جد متحمس لحمل الألوان الوطنية في ظل تواجد الناخب الوطني جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للخضر، والذي بعث له برسالة فحواها أن تقييم اللاعب على حسب ما يقدمه فوق أرضية الملعب وليس على حسب الاسم الذي يحمله.

“والدي من سطيف، أناصر الوفاق وأتحدث كثيرا مع فرحات عن البطولة الجزائرية”

في بداية حديثه، أصّر لاعب نادي لوهافر الفرنسي فيكتور لكحل على التأكيد بأن جذوره الجزائرية وميوله الكبير لبلد الشهداء، عندما صرح يقول: “والدي ينحدر من ولاية سطيف وسأكون في هذه المدينة شهر ديسمبر الجاري، لقد كانت آخر زيارة لي للجزائر ‘قبل سنتين فقط من الآن، أنا على اتصال دائم بعائلتي في سطيف، نحن لا نكف عن الحديث في مجال كرة القدم وتحديدا عن الوفاق الفريق الذي أناصره، كما أن حديثي مع فرحات دائما يكون حول البطولة الجزائرية وأجوائها”.

“مدان اتصل بي وأخبرني بأني محل متابعة من الفاف”

لم يخف لاعب لوهافر الفرنسي لكحل الاتصال الذي جمعه بالمناجير حكيم مدان من قبل، والذي أكد له فيه بأن مسؤولي المنتخب الجزائري يتابعونه عن قرب حين صرح يقول: ” لقد اتصل بي مناجير المنتخب الجزائري وأكد لي بأن الفاف تتابعني والمسؤولون مهتمون بخدماتي، هذا أمر يشرفني ويحفزني أكثر على تقديم كل ما لدي فوق أرضية الملعب”.

“الميدان هو الوحيد للحكم على إمكاناتي وليس اسمي وأتابع دائما ما يقدمه محرز”

أما عن قضية اسمه المزدوج بين العربي والغربي، فقد أكد فيكتور لكحل بأن هذا الأمر لا يهم بقدر ما يهم انتمائه للجزائر وأيضا ما يقدمه فوق أرضية الملعب حين قال في تصريحاته مسترسلا: “لا أعتقد بأن اسمي سيكون مشكلا بالنسبة للمسؤولين أو عائقا في طريق انضمامي للمنتخب الجزائري، أعتقد بأن كل ما يهم الآن هو ما أقدمه فوق أرضية الملعب والإمكانات التي أكتسبها ومدى الإضافة التي يمكنني منحها للمنتخب الجزائري، كما أتابع دائما ما يقدمه اللاعب الجزائري رياض محرز الذي أعتبره ظاهرة في كرة القدم والممتع جدا فوق أرضية الميدان”.

“لا تخيفني كرة القدم الإفريقية وأتمنى أن أكون مفيدا للمنتخب”

طمأن من الآن متوسط ميدان نادي لوهافر الفرنسي فيكتور لكحل مدرب الخضر في حال إرسال له الدعوة عندما تحدث عن أدغال إفريقيا يقول: “لا تخيفني إطلاقا كرة القدم الإفريقية، فأنا لاعب محترف واعي جيدا ما علي تقديمه فوق أرضية الملعب، لو كنت مترددا أو قلقا من اللعب في إفريقيا لما أبديت رغبة في الدفاع عن ألوان المنتخب الجزائري”.

م.دحوي

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