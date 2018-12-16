قبضة حديدية بين الوصاية ورؤساء أندية كرة الطائرة :

لا تزال القبضة الحديدية متواصلة بين أندية كرة الطائرة والوصاية و نعني بها الاتحادية الجزائرية للرياضة ووزارة الشبيبة والرياضة وهو ما أجل مرة أخرى انطلاق موعد إعطاء ضربة البداية للبطولة الوطنية للعبة ذكور وإناث، حيث تأجلت انطلاقة منافسة البطولة الوطنية لعدة مرات منذ الفاتح نوفمبر الفارط، وهذا في ظل تمسك الأندية بمطالبها الرامية إلى تكفل الوزارة الوصية بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل، وذلك بعدما كانوا قد طالبوا في وقت سابق بالدعم المالي وبالهياكل اللازمة ، وهي المطالب التي لم تلق بعد الموافقة .

رؤساء النوادي يصعدون من اللهجة ويهددون

يصر رؤساء النوادي الـ24 و الذين كانوا قد عقدوا اجتماعا طارئا قبل أيام بمدينة تيشي في بجاية على مطالبهم ، حيث أجمع هؤلاء على ضرورة استجابة وزارة الشبيبة و الرياضة لمطالبهم في ظل الإهمال و انعدام الموارد المالية التي تعيش فيها الأندية وفي المقابل فقد أبدى رؤساء أندية القسم الأول للكرة الطائرة، الأندية المجتمعة بما فيها نادي المجمع البترولي النادي الوحيد الذي لم يعلن مقاطعته لكنه يدعم موقف الأندية المتبقية وجهت رسالتها للوزير حطاب من أجل وضع حد للانسداد الموجود في رياضة كرة و إعلان بداية البطولة.

مهلة جديدة للوزارة إلى غاية 31 ديسمبر

خرج رؤساء النوادي المجتمعين في تيشي بخلاصة واحدة وهي التشبث بموقفهم من أجل مصلحة رياضة كرة الطائرة التي تتخبط حسبهم في مشاكل كبيرة وتعاني من نقص الاهتمام والتدعيم من حيث الموارد المالية والهياكل الرياضة مقارنة برياضة كرة القدم، حيث أمهل رؤساء الأندية المقاطعة مهلة إلى غاية يوم 31 ديسمبر الجاري من أجل استجابة الوزارة لمطالبهم، قبل اتخاذهم لقرارات أخرى وذلك خلال اجتماعهم المقبل.

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