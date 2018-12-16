محرز يظهر بمستوى ضعيف رغم فوز السيتي بثلاثية :

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا مهما في الدوري ضد نادي إيفرتون استقر على نتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، النتيجة أسهمت في عودة رفقاء الجزائري رياض محرز لصدارة الترتيب في انتظار ما سيصنعه المتصدر السابق ليفربول في لقاء اليوم ضد المان يونايتد، اللقاء عرف مشاركة لاعب الخضر أساسيا ولعب قرابة الـ 74 دقيقة لكنه لم يقدم أي مستوى يذكر، فعدا التسديدة القوية التي تصدى لها حارس إيفرتون قبل نهاية الشوط الأول لأربع دقائق لم يقدم رياض أي مستوى.

حصل على تقييم جد متواضع وجماهير السيتي هاجمت أداءه

وكما كان متوقعا، حصل الدولي الجزائري على تقييم جد متواضع وكان من بين أسوأ اللاعبين في اللقاء ككل، أنصار السيتي بدورهم هاجموا أداءه، حيث وصفه البعض بالمتخفي والبعض الآخر بالخجول فيما استهزأ به البعض حين قالوا أنه كان طيلة الشوط الثاني مساعدا للحكم في إشارة لوقوفه فقط على الجناح من دون عمل كبير، لاعب الخضر وبعد أدائه السيئ عليه أن يستفيق سريعا، لأن السيتي يضم لاعبين كبارا جدا يقدمون في كل مرة مستوى باهرا وما يقدمه رياض من مستوى يساعدهم للبقاء في التشكيلة الأساسية.

بورقعة-ع

مرتبط