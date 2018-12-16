مدان: “بلماضي أعاد الروح للمنتخب، سيمنح الفرصة للمحليين واستقدام عوار معقد قليلا “

“تأخر إعلان البلد المستضيف للكان يعيقنا”

نزل المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان ضيفا على التلفزيون الجزائري العمومي لسؤاله عن بعض الأمور المتعلقة بالمنتخب، وبصفته مناجير المنتخب تحدث مدان بداية عن مستقبل وتحضيرات الخضر للكان المقبلة، حيث أبدى قلقه بشأن التأخر في إعلان البلد المنظم للمنافسة، وقال: ” لم نسطر بعد البرنامج التحضيري لكأس إفريقيا 2019 ، لكن ما هو أكيد أننا سنقوم بتربص تحضيري لهذه المنافسة، المشكلة الآن في تأخر إعلان الكان عن هوية البلد المنظم، الأمر صار مقلقا، خاصة أننا على بعد ستة أشهر فقط عن المنافسة، الوقت لم يعد كافيا لأننا سنكون مطالبين باختيار فندق الإقامة ومكان التربص بعناية “.

“بلماضي أعاد الروح للمنتخب”

بعد ذلك سئل مدان عن جديد الخضر، وهنا قال أن الباب مفتوح للجميع ضاربا المثل ببعض اللاعبين الذين أعادهم الناخب الجديد جمال بلماضي للحياة، وأضاف” الناخب الوطني أعاد الروح للمجموعة وأحيى المنافسة، لقد منح الفرصة للاعبين لم يكونوا يحلمون بها، فمثلا بلايلي غاب لفترة بسبب مشاكله، لكنه عاد وعاد بقوة لقد كان بحاجة لفرصة ثانية لقد سعد كثيرا باستدعائه، نفس الأمر لبلعمري فهو مدافع قوي يواجه دائما أقوى المهاجمين في الدوري الذي يلعب فيه “.

“بلماضي يتابع البطولة المحلية وليس غافلا عن اللاعبين المحليين”

في سياق الحديث عن الجديد دائما وعن الفرص التي يمنحها بلماضي، تحدث مدان عن اللاعبين المحليين، حيث كشف أن بلماضي يتابعهم عن كثب ضاربا المثل بلاعب الاتحاد أسامة شيتة، وفي هذا الشأن قال: ” بلماضي يتابع البطولة الوطنية بعناية، هو يتابع تقريبا كل اللقاءات، سواء من أرضية الميدان أو على شاشة التلفزيون، أريد أن أقول شيئا يؤكد هذا، شيتة لم يشارك صدفة أمام الطوغو، لقد تابعه الناخب الوطني بعناية شديدة قبل أن يضع ثقته فيه “.

“لكحل صار معنا وقضية عوار أكثر تعقيدا”

وبعد الحديث عن التدعيمات المحلية، تكلم مدان أيضا عن التدعيمات الخارجية، حيث تكلم عن لاعبين معينين وهما فيكتور لكحل لاعب لوهافر وأيضا حسام عوار لاعب ليون، وقال: ” بالنسبة للاعبين الجدد، فلكحل لاعب لوهافر صار جاهزا للالتحاق بالخضر بعد أن سويت ملفاته الإدارية، الكرة الآن صارت في ملعب بلماضي الذي سيقرر ما إذا كان سيستدعيه، بالنسبة لعوار فلملفه أكثر تعقيدا لكن الكل في المنتخب يتابعه، سواء زطشي أو بلماضي الذي يضعه ضمن قائمته التي تضم قرابة الستين لاعبا “.

بورقعة-ع

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