مصر وجنوب إفريقيا تتنافسان على تنظيم كان 2019 :

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس السبت أن بلدين فقط ترشحا بصفة رسمية لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها الصيف القادم بعد سحب التنظيم من الكاميرون، حيث ترشحت كل من مصر وجنوب إفريقيا بصفة رسمية فقط وذلك عقب نهاية الآجال المحددة للترشيحات سهرة أول أمس الجمعة وهو ما كان منتظرا لتكون المنافسة بين بلدين كبيرين جدا في القارة السمراء على أن يكون اختيار البلد الذي سيحتضن النسخة القادمة من الكان يوم التاسع جانفي.

ترشحهما حرم بلدان أخرى من الترشح

مثلما كان منتظرا بعد أن أعلنت مصر أولا ترشحها وتلتها جنوب إفريقيا تكون البلدان الإفريقية الأخرى التي كانت تنوي خلافة الكاميرون قد انسحبت، بما أنها متأكدة من استحالة منافسة هاذين البلدين الكبيرين في ظل جاهزيتهما لاحتضان الحدث وخاصة جنوب إفريقيا التي تبقى من جانب امتلاك الهياكل والمنشآت أحسن بكثير من مصر، غير أن كفة هذه الأخيرة تبقى مرشحة بقوة لاستقبال الأفارقة الصيف القادم.

ب-ب

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