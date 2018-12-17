أنصار السيتي يدعمون محرز بعد تراجع مستواه :

رغم أنه لا يقدم أفضل مستوياته مع السيتي، إلا أن لاعب الخضر رياض محرز تحصل على دعم كبير يوم أمس من أنصار السيتي، الجزائري هوجم بقوة بعد أدائه المخيب في لقاء إيفرتون، لكن أنصار وصحافة السيتي لم ترض بذلك وقالت أن مستوى محرز في لقاء التوفيز، لم يكن سيئا لهذه الدرجة، فهو لم يتسبب في هدف ولم يضيع أي كرات، بل على العكس كل تمريراته كانت صحيحة، كما أنه خلق ما لا يقل عن ثلاث فرص، ويحظى رياض بدعم لا محدود من قبل أنصار السيتي الذين مازالوا يرون فيه نجما من نجوم الفريق .

بورقعة-ع

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