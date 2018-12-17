الصحافة الهولندية تحتفي بدرفلو بعد تألقه وهدفه بالعقب :

لم يمر المستوى المميز جدا الذي قدمه الدولي الجزائري أسامة درفلو في لقاء فريقه الأخير في الدوري الهولندي مرور الكرام على الإعلام المحلي، الذي احتفى صباح أمس بلاعب الخضر، الصحافة المحلية أشادت كثيرا بدرفلو وقالت أن بدايته أكثر من موفقة، ورغم أنه لم يسجل سوى أربعة أهداف منذ بداية الدوري، إلا أن الإعلام الهولندي قال أنه رقم مميز للاعب يلعب موسمه الأول في أحد الدوريات الأوروبية، متنبئة له بمستقبل كبير، خاصة بعد أن يتعود على الأجواء الهولندية ويتأقلم مع خطط المدرب أكثر، وكان درفلو قد سجل هدفا بالعقب ومرر كرة الهدف الثاني في فوز فريقه وهو ما أعاد جلب الأنظار إليه .

درفلو: “مهمتي تسجيل الأهداف وهو ما فعلته”

إلى ذلك أدلى الدولي الجزائري بتصريحات لصحيفة “أومريوب جندر لاند” المحلية تكلم فيها عن الفوز وعن هدفه الرائع، لاعب اتحاد العاصمة السابق ثمن الفوز وقال أنه جاء في وقت مناسب لتصحيح الأوضاع وفي هذا الشأن قال: ” مهمتي هي التسجيل وهو ما قمت به، الكرة وصلتني بطريقة جيدة وأنا حولتها للمرمى، كنا نريد الفوز وحاربنا من أجل ذلك، فكما تعلم لم نؤدي جيدا في آخر لقاءين وكنا مطالبين بتصحيح الوضع، نحن الآن في منتصف الموسم تقريبا مازال أمامنا لقاء وبعدها أعود للجزائر من أجل الراحة وشحن البطاريات لبداية نصف موسم ثاني ستكون قوية” .

بورقعة-ع

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