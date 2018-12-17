بلايلي: “حققت هدفي بالعودة للمنتخب الوطني”

عبر لاعب الخضر ونادي الترجي يوسف بلايلي عن خيبة أمله الكبيرة بعد سقوطه المدوي عشية الأحد ضد العين في كأس العالم للأندية، ففي تصريح لموقع الفيفا قال بلايلي أن الفريق لم يكن في يومه وأضاف:” لم نكن في يومنا، الحظ خاننا في اللقاء وحتى الكرة رفضت الدخول، لعبنا كرة جميلة وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء، لكنهم سجلوا علينا من كرة ثابتة، ثم أضافوا الهدف الثاني من هجمة معاكسة، وهو ما أثر كثيراً على معنوياتنا، المهم هذه تجربة جيدة لنا، وسنحاول التعويض في المباراة الثانية “.

“أمامنا لقاء أخير يجب علينا الفوز به”

المتألق الجزائري تكلم أيضا عن اللقاء الأخير في المنافسة، حيث سيلعب اللقاء الترتيبي مع نادي غوادالاخارا المكسيكي وهنا تكلم عن ضرورة الفوز وقال: “سنلعب من أجل الفوز وتعويض الهزيمة أمام العين الإماراتي، لأننا مطالبون على الأقل بفوز واحد لتشريف الكرة التونسية، سنحاول تقديم نتيجة أفضل من 2011 والفوز بالمباراة الثانية الذي سنضعها كهدف نصب أعيننا “.

“سنة 2018 كانت رائعة على كل الأصعدة ”

في الأخير ورغم الخروج من كأس العالم للأندية، إلا أن بلايلي وصف سنة 2018 بالسنة الرائعة، كيف لا وقد عاد فيها للمنتخب الوطني بعد غياب طويل جدا وفي هذا الشأن قال: “أكيد كانت سنة رائعة بالنسبة لي، فهدفي الشخصي كان التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي والعودة إلى المنتخب الوطني وهذا ما حققته في الأخير، ويبقى لي فقط في هذا العام هذه المباراة الثانية في كأس العالم للأندية، وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة فيها “.

بورقعة-ع

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