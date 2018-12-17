بلعمري:” مرتاح في الشباب ومستعد للتجديد”

في الوقت الذي بدأ فيه الكل في الجزائر يتكلم عن ضرورة احتراف جمال الدين بلعمري في أوروبا للرفع من مستواه وهذا لخدمة المنتخب، عبر هذا الأخير عن رغبته في الاستمرار أكثر في ناديه الحالي الشباب وقال أنه لن يرفض أبدا عرض تجديد رغم أنه جدد قبل أيام فقط، ففي تصريح للتلفزيون الرسمي السعودي قال بلعمري: “كل لاعب لديه وضع خاص في الميركاتو الشتوي، عن نفسي أنا جد مرتاح في الشباب الحمد لله، أريد أن أبقى لأطول فترة ممكنة، أشكر الكل على الثقة التي وضعت في شخصي فعقدي ينتهي بنهاية الموسم، لكنهم جددوا لي وأضيف شيئا، لقد جددت قبل أسبوع من الآن ولو تتاح لي الفرصة لجددت عقدي مرة أخرى، لا يجب أن أنكر فضل نادي الشباب علي، هو النادي الذي أعطاني كل شيء وعلي أن أرد خيره، أنا سعيد هنا في الشباب وفي السعودية وسأبقى كذلك لنهاية عقدي “.

بورقعة-ع

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