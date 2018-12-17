بن ناصر يصاب في العضلة الخلفية للساق :

انقاد نادي إيمبولي لخسارة متوقعة على أرض ملعب فيورونتينا في فيرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، رفقاء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تقدموا في الشوط الأول بهدف لكنهم تلقوا في الثاني ثلاثية أبقتهم في المركز 14 غير بعيد عن منطقة الهبوط، من جانب إيمبولي وكما جرت عليه العادة شارك بن ناصر أساسيا وقدم في الشوط الأول مستوى جد مميز، لكنه خرج مصابا في الدقيقة 51 وهو الخروج الذي أثر كثيرا على وسط ميدان فريقه، وأظهرت الصور إصابة بن ناصر في العضلة الخلفية للساق وهي إصابة تبدو قوية في انتظار الفحوصات التي سيخضع لها الجزائري فور العودة لناديه، يشار إلى أن بن ناصر تلقى تدخلات قوية في الشوط الأول لكنه تأثر على ما يبدو مع بداية الشوط الثاني فقط.

بورقعة-ع

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